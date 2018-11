Verdachte (35) containerbrand waar ook dode man werd gevonden niet vervolgd

Dode man

De dode man werd die vrijdag gevonden tijdens het blussen van een brand in een bouwcontainer aan de Achtseweg Zuid in Eindhoven. Het bleek een 39-jarige man zonder vast woonadres die buiten de verwoeste keet lag.

Aanhouding verdachte (35)

Later die dag werd een 35-jarige man als verdachte aangehouden. De recherche heeft daarna uitgebreid onderzoek gedaan onder andere forensisch onderzoek naar de brand. Hierbij is helaas niet de oorzaak van de brand naar boven gekomen. Bij een brand is het soms lastig om te achterhalen wat nu precies de oorzaak is geweest omdat sporen vaak verloren gaan. Ook uit camerabeelden is niet gebleken van een rol van de 35 jarige man bij de brand.

Geen verdere aanknopingspunten

Omdat deze man wel kampt met psychische problemen, is hij na een rechterlijke machtiging nu wel gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. Omdat OM en politie geen verder aanknopingspunten hebben, is het onderzoek naar de brand afgesloten. De nabestaanden van het slachtoffer zijn hiervan op de hoogte gebracht.