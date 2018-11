Al 100.000 euro opgehaald voor hoger beroep 'blokkeerfriezen'

Via crowdfunding is er voor activiste Jenny Douwes en de 'blokkeerfriezen' al meer dan 100.00 euro ingezameld.

Het geld komt met honderden euto's tegelijk binnen en is bedoeld om het hoger beroep te betalen. Dit meldt de Telegraaf. Voor de pro-Zwarte Pietactie kreeg Douwes 240 euro werkstraf en een maand voorwaardelijk opgelegd. De 33 mensen die vorig jaar 18 november de snelweg A7 blokkeerden om demonstranten van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet tegen te houden, kregen ook forse straffen.

Binnen een halve dag had deze crowdfunding al net zo veel opgeleverd als de eerdere crowdfunding. Robin van Prattenburg is daar erg tevreden over. Tegen de krant zegt hij: 'Toen hebben we 43.000 euro bij elkaar gekregen met vijfduizend mensen. Nu hetzelfde bedrag met 1850 donateurs. Dat laat zien dat er veel onvrede en woede heerst over het vonnis.'

Douwes verwondert zich ook over de hoeveelheid geld die binnenstroomt en zegt tegen de krant: 'Mensen geven ook meer dan bij de vorige actie. Toen was het ruim acht euro gemiddeld, nu twintig. Ze zijn boos.' Donateurs uiten op de website ook hun ongenoegen over de vonnissen en spreken verontwaardigd van ’inquisiteurs’, ’de bloedraad’, ’grachtengordel-kromspraak’ en zelfs ’een globalistische agenda van de VS’. Van Prattenburg: 'Mensen zien dat deze uitspraak gewoon niet te rijmen is met andere vonnissen. Ik noem maar de zaak van zoon Dave van Dries Roelvink, die met drank op 180 kilometer per uur rijdt en zich verzet bij aanhouding. Hij krijgt maar veertig uur taakstraf en een geldboete. Ik snap goed dat de rechter Douwes en de anderen niet kan vrijspreken omdat een groot deel van Nederland achter hen staat. Maar een straf moet wel proportioneel zijn.'

Een deel van de blokkeerfriezen is zeker van plan om in hoger beroep te gaan. Douwes weet nog niet of ze in hoger beroep zal gaan. Volgens haar is het geld wel hard nodig. Niet alleen voor de advocaten, 'maar ook voor eventuele schadevergoedingen en het regelen van oppas tijdens het uitvoeren van taakstraf. Ik denk dat we wel een ton nodig hebben'.