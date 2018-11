Vier doden aangetroffen in bedrijfspand Enschede

In het bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede zijn vier mannen levenloos aangetroffen.

Op basis van het eerste onderzoek bleek dat de mannen door geweld om het leven zijn gebracht.

Even na 15.00 uur ontving de politie een melding van een incident op genoemde locatie. Er is direct een grootschalig onderzoek ingesteld. Naast de doodsoorzaak wordt ook de identiteit van de slachtoffers onderzocht. Het pand en een gedeelte van de openbare weg is afgeschermd en wordt bewaakt zolang het onderzoek ter plaatse plaats vind.

Getuigeoproep

Het Team Grootschalige Opsporing wil graag in contact komen met personen die meer weten wat er in het pand heeft afgespeeld. Ook wil ze in contact komen met getuigen die iets gezien of gehoord hebben.

Growshop

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er in het pand een growshop was gevestigd, zo meldt Omroep Oost. Een growshop verkoopt apparatuur en grondstoffen die vaak worden gebruikt voor het kweken van hennep.