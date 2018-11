Onderzoek naar betrokkenheid man bij misdrijf Van Leeuwenhoekstraat in Enschede

De arrestaties hadden plaats in de omgeving van Dordrecht.

Een van de twee verdachten is inmiddels in vrijheid gesteld. Hij is geen verdachte meer. Van betrokkenheid bij het misdrijf aan de Van Leeuwenhoekstraat is niets gebleken. De andere verdachte, een 26-jarige man uit Enschede, zit nog vast. Morgen (vrijdag 16 november) wordt besloten of hij zal worden voorgeleid bij de rechter-commissaris, of dat zijn inverzekeringstelling door de rechter-commissaris zal worden getoetst en daarna verlengd.

In het onderzoek naar de dood van de vier mannen heeft de politie gisteren (woensdag 14 november) meerdere panden doorzocht in Enschede en Hengelo. Tijdens deze doorzoekingen zijn geen personen aangehouden.

Weet u meer?

Het rechercheteam wil heel graag in contact komen met getuigen of mensen die meer weten over dit ernstige misdrijf. Zij kunnen contact opnemen met de (gratis) opsporingstiplijn 0800 6070, het politienummer 0900 8844 of anoniem bellen met 0800 7000.