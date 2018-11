Politie moet bij meerdere intochten van Sinterklaas ingrijpen

Rotterdam

De intocht in Rotterdam leek volledig uit de hand lopen. Anti-Zwarte Piet demonstranten hadden zich tegen de regels in tussen het gewone publiek gevoegd. Hier werd vuurwerk en eieren gegooid uit auto’s. De politie heeft hier fors moeten ingrijpen. Meerdere personen zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ook zouden personen gewond zijn geraakt.

Leeuwarden

Op het Zaailand in Leeuwarden heeft de politie kunnen voorkomen dat twee groepen met elkaar op de vuist konden gaan. Het is niet duidelijk of hier aanhoudingen zijn gedaan.

Eindhoven

De politie in Eindhoven is ook in grote getalen aanwezig. Tegenstanders van Zwarte Piet zijn bekogeld met eieren. De sfeer is volgens vele grimmig en is het wachten op een escalatie.

Groningen

In Groningen hebben zich een groot aantal FC Groningen supporters verzameld die Sinterklaas liederen zingen. De politie heeft ook hier moeten ingrijpen om een confrontatie te voorkomen. De supporters worden door de politie klemgezet op een deel van het Emmaplein.