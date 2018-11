‘Geslepen diamantendief’ verving kostbare stenen door neppers

Life in the fast lane. Zo kon je het leven van de 44-jarige verdachte wel omschrijven. Als persoonlijk assistent van de eigenaresse van een Noordwijks vijfsterrenhotel verkeerde hij in het wereldje van de rich and famous. Maar zelf was hij niet rijk en dat stak blijkbaar. Daarom bracht hij daar volgens het OM op illegale wijze zelf verandering in. Hij wist de hand te leggen op sieraden van zijn bazin en van de vaste clientèle van het hotel en liet daarin de kostbare diamanten vervangen door goedkope zirkonia’s.

Een goed salaris; auto, telefoon en huis betaald door de werkgever; ontbijten, lunchen en dineren in het grand hotel; en mee de hele wereld over. Aardige arbeidsvoorwaarden, zou je kunnen denken. Maar voor de 44-jarige man – die geld uitgaf als water – was het blijkbaar niet genoeg.

Vlotte babbel

Met zijn vertrouwenwekkende voorkomen en vlotte babbel wist hij mensen voor zich te winnen. Zo kreeg hij een echtpaar zo ver om hun sieraden tijdens hun vakantie in de kluis van het hotel te leggen: ‘Veel veiliger’. Wat hij er niet bij vertelde, was dat hij (tegen de regels in) beschikte over een kopie van de kluissleutel. Daarmee nam hij de sieraden weg en liet – tijdens de vakantie van het echtpaar – de diamanten vervangen door zirkonia’s. Met de bedoeling de diamanten door te verkopen.

In eerste instantie slaagde hij in zijn opzet. Totdat zijn partner de gestolen diamanten aanbood bij een diamantair in Amsterdam die de unieke kenmerken ervan herkende. Zo viel de man in maart 2016 door de mand. Wakker geschrokken besloot de eigenaresse van het hotel ook haar eigen sieraden in de kluis te controleren. Ook daarin bleken inmiddels geen diamanten meer te zitten, maar zirkonia’s.

Bejaarde dame

En dan was er nog de bejaarde, zorg behoevende dame voor wie de verdachte wel even haar sieraden ‘zou laten taxeren’. Dat was in 2010 geweest waarna de sieraden nooit meer terug waren gezien. Pas na lang aandringen door de dochter leverde de verdachte een deel van de sieraden weer in. 54 Sieraden bleven echter ‘zoek’. Waarschijnlijk heeft de verdachte die via veilinghuizen verkocht. En bij de teruggegeven sieraden bleek achteraf ook weer een sieraad te zitten waarvan de diamanten door zirkonia’s waren vervangen.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte langdurig en meermalen misbruik gemaakt van het volste vertrouwen dat in hem was gesteld. Hij heeft zich daarbij schuldig gemaakt aan het stelen en verduisteren van sieraden en witwassen. De officier van justitie noemde de verdachte dan ook 'een geslepen diamantendief' en eiste een celstraf van dertig maanden (waarvan twaalf maanden voorwaardelijk). Ook moet hij van het OM iets meer dan 300.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de slachtoffers en daarnaast 465.000 euro aan crimineel verkregen geld terugbetalen aan de staat.

De uitspraak is over twee weken.