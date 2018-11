OM verhoogt beloning naar 100.000 euro voor gouden tip Ridouan Taghi

In het onderzoek naar de verblijfplaats van Ridouan Taghi (40) heeft het Openbaar Ministerie (OM) de beloning verhoogd naar 100.000 euro. Eenzelfde bedrag wordt ook uitgetrokken voor informatie die leidt tot de opsporing en aanhouding van Said Razzouki (46).

Beiden worden verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever - bij verschillende liquidaties. Met de verhoging van het geldbedrag van 25.000 naar 100.000 euro is sprake van de hoogste beloning ooit door het OM uitgeloofd.

Topprioriteit

De reden daarvoor is dat politie en OM met spoed op zoek zijn naar beide verdachten. De opsporing van deze verdachten is topprioriteit voor OM en politie. Zij zijn naar voren gekomen in het onderzoek Marengo, dat onder leiding van officieren van justitie van het Landelijk Parket en het arrondissementsparket Midden-Nederland wordt uitgevoerd.

Zowel Taghi als Razzouki zijn eerder dit jaar op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Zij staan bovendien op de Most Wanted lijst van Europol.