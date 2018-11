Zakkenrollers stelen smartphone met 'piemeltruc'

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Amsterdam op de Wallen twee verdachten aangehouden die even daarvoor op een wel heel opmerkelijke manier een telefoon van iemand hadden gestolen. De verdachten haalde beiden hun geslachtsdeel uit hun broek om het slachtoffer af te leiden.

Voetbaltruc

'Afgelopen nacht hebben we een voetbaltruc gehad die grensverleggend was en wij nog niet eerder hebben meegemaakt. De twee slachtoffers liepen over straat toen zij benaderd werden door onze twee verdachten. De verdachten deden alsof ze dronken waren en begonnen te dansen, zoals ze al vaker doen bij een voetbaltruc. Na het dansen probeerde één van de verdachten één van de slachtoffers te zoenen.

Het slachtoffer was hier uiteraard niet van gediend en nam afstand van de verdachte', zo waarschuwt de politie op Facebook.

Geslachtsdeel uit broek

De andere verdachte voerde dezelfde truc uit bij het andere slachtoffer. Deze verdachte ging alleen wat verder en haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek. De man zei tegen het slachtoffer dat hij seks met hem wilde hebben en pakte de hand van het slachtoffer en probeerde deze naar zijn penis te brengen. De andere verdachte stond plots ook met zijn geslachtsdeel uit zijn broek en probeerde ook de hand van het slachtoffer hierop te leggen.

Telefoon gestolen

Vliegensvlug als de zakkenrollers zijn, bleek de telefoon van één van de twee slachtoffers al gestolen te zijn. Het slachtoffer zag dat zijn jaszak ineens open was, terwijl deze altijd gesloten is en merkte dat hier geen telefoon meer in zat. Plotseling riep één van de twee verdachten hard in het Arabisch ‘rennen’. Omdat het slachtoffer deze taal ook sprak is hij direct gaan schreeuwen en achter de verdachten aangerend.

Aangehouden

Toevallig kwam één van de slachtoffers politie tegen en heeft deze gewaarschuwd. Hierdoor konden deze bijzondere zakkenrollers aangehouden worden. De telefoon van het slachtoffer is bij één van de verdachten aangetroffen. Zondag zullen de verdachten verhoord worden voor de aanranding en diefstal.