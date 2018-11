Dode en vier gewonden bij ongeluk in Tilburg

Bij een aanrijding tussen een personenauto en een bestelbus in Tilburg is een persoon om het leven gekomen.

Vier anderen raakten gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 06.00 uur op de kruising Burgemeester Letchertweg (N260) en de Midden-Brabantweg (N261).

De overleden persoon zat in de personenauto. De drie andere inzittenden van de personenauto raakten gewond. In de bestulbus zat een persoon die bekneld kwam te zitten door de brandweer is bevrijd en overgebracht is naar het ziekenhuis. Dit meldt Politie Tilburg.

Ophet ongeval kwamen veel hulpdiensten af waaronder twee traumahelikopters. De weg is volledig afgesloten.