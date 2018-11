Mogelijke doorbraak met arrestatie op A1 in 4-voudige moordzaak Enschede

De politie heeft maandagmiddag twee mannen aangehouden als verdachten van de 4-voudige moord in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede op dinsdag 13 november. Dit meldt Tubantia maandagmiddag.

Mogelijke doorbraak

De twee mannen werden rond dezelfde tijd door arrestatieteams aangehouden. Dat gebeurde op de A1 ter hoogte van Enter en in een appartementencomplex in Hengelo. Mogelijk is met deze arrestaties sprake van een doorbraak in deze 4-voudige moordzaak.