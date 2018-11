Peuter loopt moederziel alleen op staat in luier en shirtje

Hij was slechts gekleed in een t-shirtje en luiertje en liep slechts op slippers. Dit meldt Politie Oost-Brabant. De politie ontfermde zich over het kindje. Rond vijf uur werd er een Burgernet-melding verstuurd in de hoop mer over het kindje te weten te komen en te achterhalen wie zijn ouders zijn.

Gelukkig pikte een familid van het jongetje de Burgernet-melding op. Het familielid is rond 18.00 uur samen met de moeder naar het politiebureau gekomen, zo laat de politie weten. Hoe het kan dat het manneke alleen op straat liep, is niet duidelijk. Medewerkers van Veilig Thuis spreken de moeder hierop aan.