Voetganger overleden na aanrijding op Rozengracht in Amsterdam

De voetganger die dinsdagochtend op de Rozengracht is aangereden door de bestuurder van een taxi, is ter plaatse overleden.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht.

De aanrijding vond plaats rond 10.10 uur plaats op de trambaan. De bestuurder van de taxi is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Dit is een standaard procedure bij ernstige aanrijdingen. De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken contact op te nemen op 0900-8844.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. De leeftijd van de taxichauffeur is nog niet bekend.