Europese actie tegen Italiaanse maffia

In Duitsland, Italië, België en Nederland zijn politie en justitie woensdagmorgen begonnen met een grote actie tegen de Italiaanse maffiaclan ‘Ndrangheta’ uit Calabrië. Volgens verschillende media zou het om een gecoördineerde actie tegen de clan die in heel Europa actief is.

De actie komt voor uit een onderzoek dat in 2016 op Europees niveau in gecoördineerd. Tijdens de actie van vandaag zijn arrestaties verricht en goederen in beslag genomen. Later vandaag zal de actie worden toegelicht.