Drie personen met steekwonden naar ziekenhuis na vechtpartij Tilburg

Korhoenstraat

Rond 23.20 uur ontstond er in de Korhoenstraat een vechtpartij. De politie ging ter plaatse en trof een chaos aan waarbij diverse autoruiten en ramen van woningen waren gesneuveld. Politie-eenheden hebben groepen mensen uit elkaar gehouden. 'De situatie is nu rustig, politie is ter plaatse', zo liet de politie vannacht weten.

Rechercheonderzoek

Over de precieze aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie hoopt daar meer duidelijkheid over te krijgen en is een rechercheonderzoek gestart. 'Men probeert een beeld te krijgen van wat er is voorgevallen en wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De verwachting is dat dit nog even tijd nodig heeft. Meerdere betrokkenen en getuigen gaan gehoord worden', aldus de politie.