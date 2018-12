Jos B. ontkent in rechtbank betrokkenheid bij dood Nicky Verstappen

B. blijft ontkennen iets te maken te hebben met de dood van Nicky Verstappen. Tegen de rechter zegt hij: 'Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen heeft ontvoerd. Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen heeft misbruikt en ik ben ook niet de persoon die Nicky Verstappen van het leven heeft beroofd. Ik heb me niet schuldig gemaakt aan die handelingen. Ik heb het niet gedaan.' Dit meldt de lokale zender L1 woensdag.

Op de vraag van de rechter wat er eigenlijk precies is gebeurd in de uren voorafgaand aan dat Nicky gevonden is in augustus 1998 zegt B. dat hij hierover nog niets kan zeggen. B.: 'In overleg met mijn advocaat hebvben daarin afgesproken dat ik daarin vooralsnog geen opmerkingen of verklaringen zal afgeven.'

B. geeft wel toe dat er kinderporno op zijn computer stond, die meekwam met het downloaden van andere foto's. Portretfoto's van volwassenen en kinderen. B. is geïnteresseerd in fotografie en bestudeert daarvoor behalve portretfoto's ook natuurfoto's, zo laat hij aan de rechter weten.

Dossier onvolledig

De advocaat van B. Gerard Roethof klaagt over de onvolledigheid van het dossier. Roethof miste onder meer verkaringen van de tentgenootjes van Nicky, zo schrijft het AD. Roethof: 'Terwijl àlle tentgenootjes zeggen: ‘er was ruzie, Nicky zei dat hij morgen weg zou lopen’. Ik begrijp dat niet!' Nicky verdween van een jeugdkamp. Nicky zou vanwege de ruzie ook zelf weggelopen kunnen zijn, stelt Roethof. Roethof gaat ook in het vermeerde misbruik en stelt dat de lichamelijke kenmerken die justitie ziet als aanwijzing voor seksueel misbruik niet bewijzen dat Nicky seksueel is misbruikt. Ook zegt Roethof dat er niet lang na de dood van Nicky, iemand anders ‘op heterdaad is betrapt toen hij een twaalfjarig jongetje misbruikte.’ Deze persoon was zelfs verdachte. Advocaat Roethof vraagt zich af waarom dit soort informatie niet in het dossier zit. Justitie wil dat Brech in voorlopige hechtenis blijft. Roethof vraagt om vrijlating.