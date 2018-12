Schreeuwende man met mes aangehouden op Schiphol

Op Schiphol is donderdagavond een man met een mes overmeesterd en aangehouden.

De dader zou volgens omstanders mensen met een mes op Schiphol Plaza hebben bedreigd en schreeuwde dat er 'iets in zijn tas zat'. De man is inmiddels overmeesterd en aangehouden. Ten tijde van het incident was een deel van Plaza afgesloten. De marechaussee heeft de tas van de man onderzocht, maar vond weinig spannends.

Ook het treinverkeer was korte tijd stilgelegd. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat.

Over de indentiteit van de dader is nog weinig bekend. Ook niet waarom de man dreigde.