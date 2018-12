Grote brand in bedrijfspand Apeldoorn

Omstreeks 20.15 uur kreeg de brandweer de melding van rookontwikkeling uit het pand. Bij aankomst van het eerste brandweervoertuig, bleek het hele bedrijfspand onder de rook te staan.

Hierop werd het sein ‘Grote Brand’ geven. De brandweer rukte hierna met groot materieel uit. Volgens de brandweer is er een inpandige bunker aanwezig. In deze bunker liggen accu’s voor fietsen opgeslagen. Het is nog onbekend of deze bunker daadwerkelijk in brand staat.