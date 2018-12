Handgranaat aangetroffen in voortuin Limburgse woning

Woensdag is in de voortuin van een woning aan de Linde in het Limburgse Nieuwstadt een handgranaat aangetroffen. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

EOD opgeroepen

'De politie is direct gestart met een onderzoek. De straat is afgezet en de bewoners van de betreffende woning en de naastgelegen woningen is gevraagd de woning tijdelijk te verlaten. De explosieven Opruimingsdienst van Defensie is onderweg', aldus de politie.

Update 14.50 uur

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is zojuist ter plaatse gekomen om de aangetroffen handgranaat te onderzoeken.