Dode en zes gewonden bij ernstig ongeval Lekkerkerk

Bij een ongeval op de N210 bij Lekkerkerk is een man om het leven gekomen en zijn in totaal zes personen gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Er waren bij het ongeval twee personenauto's en een busje betrokken. Van de zes gewonden zijn er vijf naar een ziekenhuis overgebracht, zo meldt Brandweer Hollands-Midden

Er kwamen meerdere ambulances en twee traumahelikopters ter plaatse. De brandweer heeft de gewonden uit de voertuigen bevrijd. Een van de auto's is bij het ongeval in een naastgelegen sloot beland. Het is nog onbekend waardoor het ongeval is ontstaan.

De N210 bij Lekkerkerk blijft zeker nog 2 uur dicht door het onderzoek naar de toedracht en het reinigen van het wegdek, zo laat de brandweer weten.