Man overleden bij zwaar ongeval op N210

Vijf slachtoffers raakten gewond, waaronder twee zwaar gewond. Bij het ongeval waren drie voertuigen betrokken. Een 28 -jarige bestuurder is aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het veroorzaken van het ongeval wordt onderzocht. De weg is enige tijd afgesloten geweest in verband met het politieonderzoek.

Na de eerste meldingen gingen hulpverleners, waaronder twee traumahelikopters, direct naar de plaats van het incident. Daar bleek dat een voertuig in het water terecht was gekomen. De brandweer haalde een aantal beknelde personen uit dat voertuig. Ambulances vervoerden in totaal 5 slachtoffers naar het ziekenhuis. Een van deze slachtoffers, een 29-jarige vrouw uit Nederlek, ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.

De afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet in samenwerking met de tactische afdeling van bureau Verkeer, onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De 28-jarige verdachte wordt gehoord. Om uit te sluiten dat hij middelen heeft gebruikt die mogelijk de rijvaardigheid beïnvloeden, is er een bloedproef bij hem afgenomen.