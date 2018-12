Hulpdiensten op zoek naar vermist bemanningslid voor kust Rotterdam

Helikopter en vliegtuig

'Meerdere reddingboten van de KNRM zijn ingezet. Ook zoeken het patrouillevaartuig Zeearend en vanuit de lucht een Kustwachthelikopter en het Kustwachtvliegtuig mee', aldus de Kustwacht.

Melding

De Kustwacht kreeg om 11.00 uur de melding binnen van het schip dat iemand wordt vermist. Het bemanningslid was gisterenavond nog aan boord gezien en via internet via messenger was vannacht nog onderling contact geweest met een ander bemanningslid.

Zoekgebied

Vanuit het Kustwachtcentrum is een zoekgebied gemaakt waarin alle verschillende eenheden gecoördineerd zoeken. Aan boord van het schip is meerdere keren gezocht naar de persoon maar tot nu toe zonder resultaat.