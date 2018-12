Man in woning in Rotterdam IJsselmonde in buik geschoten

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Rotterdam Dinsdagmiddag is in Rotterdam een 26-jarige man gewond geraakt nadat hij in zijn buik was geschoten. Dit meldt de politie dinsdag.

Ziekenhuis Het schietincident gebeurde rond 17.30 uur waarschijnlijk in een woning aan de Huniadijk in Rotterdam IJsselmonde. 'De man was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie. Over de precieze toedracht is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.