Ontruiming vertrekhal op Schiphol

Een woordvoerder van de marechaussee zegt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. Volgens haar heeft 'mogelijk iemand geroepen dat hij een bom bij zich heeft'. Er is veel politie op de been en de marechaussee is zwaar bewapend. Boven de vertrekhal bij de Internationale Security zou gegil zijn gehoord.

Veiligheidsregio Kennemerland is onderweg naar Schiphol, maar weet nog niet wat er precies gaande is. De lokale zender AT5 meldt dat een omstander een foto aan hen stuurde waarop te zien is dat de marechausse bij iemand staat die op de grond ligt. Mogelijk gaat het om een aanhouding. Getuigen melden dat er passagiers wegrenden.

De politie heeft alarm geslagen in de categorie ‘GRIP 2', oftewel Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP). Dat betekent dat er in incident is dat gevolgen heeft voor de omgeving. Ontruiming is er daar een van. Er zijn brandweerwagens, ambulances opgeroepen en een traumateam.

P 2 NHGG03 Ass. Politie (GRIP: 2) Vertrekpassage Schiphol 121293 121294 121296 121201 121204 121295 121298 128091 121090 121081 BRW1AFO

