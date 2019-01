Man (41) komt om het leven in het Friese Morra

In het Friese dorp Morra is op oudejaarsavond een person om het leven gekomen.

De politie vermoedt dat het door vuurwerk komt, zo laat zij weten. Het ongeval gebeurde even voor 20.00 uur aan de Achterwei. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek. Morra is een dorp in de gemeente Dongeradeel en ligt vlak bij de Waddenzee.

De hulpdiensten hadden eerst de melding gekregen dat een persoon gewond was geraakt. Eenmaal ter plaatse gekomen bleek het slachtoffer al overleden.