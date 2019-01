Dode bij aanrijding met bus in Alkmaar

Woensdagavond is een dodelijk slachtoffer gevallen bij een aanrijding tussen een bus en een persoon in Alkmaar. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Stationsweg

'De aanrijding gebeurde rond 23.00 uur op de Stationsweg in Alkmaar. Hierbij is een persoon overleden', aldus de politie. De politie heeft ter plaatse onderzoek verricht. Over de precieze toedracht is nog niets bekend. De politie zal na het onderzoek met meer informatie komen.