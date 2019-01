Kwart meer autobranden in 2018

Het aantal autobranden steeg het afgelopen jaar met bijna 25 procent. Vooral in Utrecht, Amsterdam en Den Haag gingen er meer voertuigen in vlammen op. De brandweer meldde in 2018 5574 autobranden. Dat is 23 procent meer dan de 4524 meldingen in 2107. Dit meldt RTL Nieuws zaterdag. Vooral in de grote steden is het aantal autobranden, maar er zijn grote verschillen per woonplaats. In 451 plaatsen nam het aantal autobranden af, in 713 woonplaatsen moest de brandweer juist vaker uitrukken voor een autobrand. Bij de rest, 408 plaatsen, bleef het aantal autobranden gelijk.

De plaats met de meeste autobranden is hoofdstad Amsterdam, waar in 2018 299 auto's in vlammen op gingen. De grootste stijging van het aantal autobranden was in Den Haag. Daar nam het aantal autobranden in 2018 met 76 toe. In Haarlem (69 autobranden) en in het Brabantse Helmond (53 autobranden) verdubbelde het aantal autobranden. In de meeste Brabantse steden steeg het aantal autobranden, maar in Tilburg daalde het aantal juist flink van 105 branden in 2017 naar 57 in 2018. Hoe dat komt is nog onduidelijk.