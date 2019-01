Kindje van een jaar uit raam gegooid

In Ridderkerk is in de Fresiastraat een kindje van een jaar van de eerste verdieping naar beneden gegooid.

Het jongetje ademde nog en is in kritieke toestand met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een man aangehouden en onderzoekt nu wat zijn rol bij het indicent is en wat zijn relatie tot het kindje is. Dit meldt de Rotterdamse politie.

Politie Rotterdam: #Fresiastraat #Ridderkerk kindje van 1 jaar van 1e verdieping gegooid. Kindje ademt en is met spoed met ambulance naar ziekenhuis. Man aangehouden, zijn rol en relatie wordt onderzocht. Politie maakt plaats delict en start onderzoek.

De laatste tijd kwam er wel vaker een man aan de deur van de woning op de eerste verdieping. Hijwilde dan naar binnen, maar mocht dat niet van de bewoonster. Vanavond hoorden buren een vrouw gillen, zo weet het AD. De politie heeft buren gevraagd naar het bureau te komen om te getuigen.