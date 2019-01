Arrestatieteam haalt 2 verdachten uit trein op station Zwolle

Update 15.05 uur: twee arrestaties

Inmiddels heeft een arrestatieteam van de politie twee personen aangehouden in een trein op station Zwolle. De trein is ontruimd en alle passagiers zijn er uit. De politie gaat de trein nader onderzoeken. Het is op dit moment niet bekend waar de politie naar op zoek is.

Update 15.25 uur: station vrijgegeven

Het Station Zwolle is inmiddels door de politie weer vrijgegeven. Het treinverkeer zal langzamerhand weer op gang komen.