Het gaat dinsdag stormen, KLM schrapt 159 vluchten

Vanwege de verwachte storm dinsdag is er sprake van zeer beperkte start- en landingsbaancapaciteit op Schiphol. 'Er kan slechts 1 start- en landingsbaan in gebruik worden genomen', zo meldt KLM maandag.

159 vluchten geannuleerd

'Daarom heeft KLM moeten besluiten om 159 Europese retourvluchten te annuleren voor dinsdag. De betreffende passagiers zijn vandaag geïnformeerd en omgeboekt. We raden onze passagiers aan om KLM.com goed in de gaten te houden voor de meest actuele vertrek- en aankomstinformatie', aldus KLM.

Code Geel

Het KNMI heeft voor dinsdag vanwege de verwachte storm dan ook Code Geel afgegeven. In de nacht van maandag op dinsdag en overdag is het wisselend bewolkt en trekken er enkele buien over het land. De minimumtemperatuur ligt rond 6°C, de maximumtemperatuur rond 8°C.

Zware windstoten

'De wind komt uit west tot noordwest en is vrij krachtig tot krachtig, langs de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, 7 à 8 Bft. In het westen en in de noordelijke helft komen zware windstoten tot 90 km/uur voor, in het noordelijk kustgebied tot 100 km/uur. In de avond neemt de wind geleidelijk in kracht af en beperken de zware windstoten tot ca. 80 km/uur zich steeds meer tot een smalle kuststrook', aldus het KNMI.