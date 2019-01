Brand in trein op station Rotterdam Centraal in Rotterdam

Spullen in een afvalbak in een coupé hadden vlam gevat. De brandweer heeft een controle gedaan in de trein nadat het vuur was gedoofd. Er was geen verdere schade. De trein, die aan perron 4 stond, werd korte tijd ontruimd. De rest van het station bleef toegankelijk.