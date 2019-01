Drie personen universiteit Groningen in aanraking met poederbrief

Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is donderdagochtend een poederbrief aangetroffen. 'Het pand aan de Oude Boteringestraat, waar het verdachte pakketje is aangetroffen, is uit voorzorg ontruimd', zo laat de politie donderdag weten.

Drie personen in aanraking met poeder

'Er zijn drie personen in aanraking geweest met de poederbrief. Zij blijven in het pand van de RUG tot dat bekend is met welke stof ze mogelijk in aanraking zijn geweest', aldus de politie.

EOD

Er zijn deskundigen van de EOD onderweg naar de RUG om vast te kunnen stellen om welke stof het gaat. Het verdachte pakketje met de poederbrief werd donderdagochtend rond 10.00 uur gevonden. De Oude Boteringestraat is door de politie afgezet. Hulpdiensten zoals de brandweer en ambulance zijn ter plaatse.