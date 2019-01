Dode bij band in wooncomplex in Spijkenisse

Bij een brand in het wooncomplex Puttesteijn in Spijkenisse is een persoon om het leven gekomen.

Volgens de brandweer kwam er bij aankomst rook uit één van de voordeuren en stond de gehele vierde verdieping van het pand onder rook en moest worden ontruimd. Om meer brandweerpersoneel ter plaatse te krijgen werd er opgeschaald naar grote brand.

Naast de brandweer is ook de ambulancedienst en politie in grote getalen aanwezig. Of er nog meer slachtoffers zijn is niet bekend. De geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in theater de Stoep.

De toedracht van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. Dit maakt deel uit van het onderzoek.

In het complex woningen ouderen van de stichting Philadelphia. Dit zijn veelal mensen met een beperking.