Grote veiligheidsactie in Schiedam Oost

Auto's in beslag genomen

Toen de actie net 3 uur bezig was waren er al 5 auto's in beslag genomen, stond de teller van achterstallige belastingen op enkele duizenden euro’s, zijn enkele personen aangehouden en werd er een mes in beslag genomen. Bij de actie zijn onder andere de politie, de gemeente, de belastingdienst, het openbaar ministerie en de douane betrokken.

Horeca

Naast een voertuigcontrole werd er actief gecontroleerd in de omgeving van het stationsplein en werden horecagelegenheden aan een controle onderworpen. Hierbij werd met name gelet op de juistheid van de horecapapieren. Burgemeester Lamers was rond 17.00 aanwezig geweest op het Boerhaaveplein. Hij geeft aan dat met de controle-acties richting de horeca een signaal afgegeven wordt dat het menens is in Schiedam. De actie liep tot 21.00 uur.