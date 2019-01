Wegen urenlang dicht in verband met groot oliespoor

De Schiedamseweg in Vlaardingen is zondagmiddag uren lang afgesloten geweest in verband met een groot oliespoor op de weg.

Het spoor was mogelijk afkomstig van een RET bus, meldt de politie. Doordat de weg was afgesloten is het busverkeer ook lange tijd gestremd geweest. De olie is door firma Wilchem opgeruimd. De politie had samen met de gemeente de wegen rondom het oliespoor groots afgezet.