Zwaar gewonde bij steekpartij in Amsterdam

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

In de Van Reigersbergenstraat heeft rond 19.15 uur een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een man ernstig gewond geraakt. Dader(s) zijn vooralsnog voortvluchtig en mogelijk gevlucht in de richting van de Marcantilaan. Ter plaatse wordt onderzoek ingesteld.