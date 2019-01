Dongense trucker had niets van doen met dodelijke aanrijding geel hesje bij Visé, nu Limburger aangehouden

De uit Dongen afkomstige vrachtwagenchauffeur die zaterdagavond op verzoek van de Belgische Justitie werd aangehouden als verdachte van een dodelijke aanrijding in Visé, Belgie, is zondag 13 januari op last van de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

De man blijkt niet betrokken te zijn geweest bij de aanrijding en is ook geen verdachte meer. De Nederlandse politie heeft uitvoering gegeven aan deze opdracht en heeft de man in vrijheid gesteld. Ook de inbeslaggenomene truck werd teruggegeven aan de eigenaar.

Het Brabantse Dagblad schrijft dat de juiste verdachte inmiddels ook opgepakt zou zijn, in een andere regio. Er zou sprake zijn geweest van een verwisseling. Echter, de woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie wil nog niets over de zaak kwijt. Het ministerie had liever dat de Belgische media nog niets over de nieuwe ontwikkelingen zou publiceren.

De gele hesjes waren vrijdagavond bezig met een blokkade van de snelweg tussen Luik en Maastricht. Daarbij hielden ze al het vrachtverkeer tegen. Overig verkeer mocht over een andere rijstrook doorrijden. Toen een 50-jarige Belgische actievoerder probeerde een doorrijdende vrachtwagen toch tegen te houden, kwam hij onder de wielen van de auto terecht en overleed ter plekke. Het slachtoffer voerde samen met 20 andere gele hesjes actie op de snelweg Luik-Maastricht.

Update:

Voor het doodrijden van een 'geel hesje' is nu een Limburger aangehouden. Dit hebben meerdere bronnen aan RTL Nieuws laten weten. De Belgische Justitie komt vandaag nog met een persconferentie.

De truck van de man uit Dongen zou identiek lijken op de truck van de man uit Limburg. Daarom is het verkeerde kenteken opgeschreven en werd de man uit Dongen zaterdag aangehouden. Vanochtend werd al bekend dat tijdens het verhoor gebleken was, dat de 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dongen niet met het dodelijke ongeluk te maken had.