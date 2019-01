Dongense trucker had niets van doen met dodelijke aanrijding geel hesje bij Visé

De uit Dongen afkomstige vrachtwagenchauffeur die zaterdagavond op verzoek van de Belgische Justitie werd aangehouden als verdachte van een dodelijke aanrijding in Visé, Belgie, is zondag 13 januari op last van de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld. Dit heeft de politie bekendgemaakt.