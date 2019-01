Politie onderzoekt ontploffing in woning

De recherche onderzoekt de toedracht van een ontploffing in een woning aan het Nassauplein in Delft op dinsdag 15 januari om 01.50 uur. De bewoonster en haar drie kinderen wisten ongedeerd de woning te verlaten. Zij werden in het ziekenhuis nagekeken vanwege rookinhalatie.