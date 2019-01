Bestuurder die agent meesleurde in Nieuwehorne wilde zelfmoord plegen

Bij een schietincident in het Friese Nieuwehorne is de bestuurder van een auto donderdag om het leven gekomen. Dit meldt de politie donderdag.

Acute hulpverleningssituatie

'Vanochtend rond 10.00 uur ontvingen de politie een melding dat een man zich van het leven wilde beroven in Nieuwehorne aan de Schoterlandseweg. Agenten wilden voorkomen dat de man over ging tot zijn daad, maar reed weg in een auto. De man reed weg en daarbij raakte een agent gewond', aldus de politie.

Agenten schieten

Er ontstond een situatie waardoor de agenten genoodzaakt waren om te schieten. De auto is tot stilstand gekomen tegen een pand. De inzittende bleek gewond, hulp mocht niet meer baten en de persoon is overleden.

Gewonde agent naar ziekenhuis

Er is nog veel onduidelijk over hoe de man om het leven is gekomen. De gewonde agent is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.