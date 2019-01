Tiener (14) gewond bij steekpartij asielzoekerscentrum

Bij een steekpartij in het AZC in het Brabantse Oisterwijk is zondagmiddag een 14-jarige jongen neergestoken.

Dat bevestigt een woordvoerder van het AZC aan Omroep Brabant. De politie doet onderzoek naar het steekincidnet in het AZC aan de Kievitsblekweg.

Het slachtoffer had ruzie met een andere jongere in het AZC. Hij is gewond geraakt aan zijn gezicht en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe de ruzie is ontstaan, aldus de lokale omoep. Waarschijnlijk vond de steekpartij rond 15.00 uur plaats. Het is volgens de woordvoerder van het AZC nu weer rustig.