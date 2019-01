Politie houdt opruier social media aan

Woensdagochtend heeft de politie een 41-jarige man uit Almere in zijn woning aangehouden die wordt verdacht van opruiing via social media. 'De man heeft filmbeelden van een arrestatie op 9 januari in Heerlen bewerkt en middels teksten in het filmpje opgeroepen tot geweld tegen de politie', zo heeft de politie woensdag bekendgemaakt.