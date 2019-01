OM eist twaalf jaar en tbs voor moord op Linda van der Giesen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van twaalf jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen de 41-jarige John F.. Hij wordt ervan verdacht een 28-jarige Linda van der Giesen te hebben vermoord op de parkeerplaats van een ziekenhuis in Waalwijk.

De rechtbank in Breda veroordeelde de man op 27 september 2016 tot tien jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Tegen dat vonnis ging verdachte in hoger beroep.

Toch hoger beroep

Dat hoger beroep trok hij vorige week in. De zaak is vandaag toch inhoudelijk behandeld door het Gerechtshof in Den Bosch. Dit op verzoek van het OM en de nabestaanden. Zij hebben nu hun spreekrecht kunnen uitoefenen en hun gevoel en verdriet kunnen uiten.

Doelbewust

Zowel de rechtbank als het OM zijn van mening dat hier sprake is van moord. Verdachte liep op 10 augustus 2015 doelbewust en met handschoenen af op zijn ex-vriendin en schoot drie keer. “In de visie van het OM staat vast dat verdachte niet gehandeld heeft in een gemoedsopwelling, maar in lijn met het door hem genomen besluit het slachtoffer kapot te maken.”

Stoornis

Ook acht de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), het opleggen van TBS met dwangverpleging noodzakelijk. Dit omdat uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum naar voren komt dat bij verdachte sprake is van een narcistische persoonlijkheidsstoornis, met antisociale en borderline kenmerken.

Weinig betekenis

Met het intrekken van het hoger beroep, zegt verdachte zijn verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daad. Het OM gaat niet mee in dit standpunt. De AG wijst daarbij onder meer op de proceshouding van verdachte. Volgens haar is hij de hele tijd bezig geweest met het zo gunstig mogelijk wegkomen met zijn daad. “Deze houding staat in de weg aan het oprecht tonen van inzicht en berouw. Het zijn mooie woorden die verdachte aan het begin van deze zitting heeft laten horen, maar ze hebben wat mij betreft te weinig betekenis.”

Geplande moord

De AG geeft aan dat met de moord op de vrouw, de verdachte niet alleen heeft beschikt over haar leven, maar ook over dat van haar zoontje en verdere familie. “Het gaat in deze zaak om een geplande moord. Daarbij past enkel een zeer langdurige gevangenisstraf.”