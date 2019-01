Code oranje: het is spekglad op de wegen

In het oosten en noorden van het land komt verraderlijke gladheid door IJZEL en sneeuw voor. Door de gladheid zijn er al flink wat aanrijdingen gebeurd.

Voornamelijk in Friesland is het spekglad. Onder meer op de A32 tussen Leeuwarden en Meppel en op de A7 tussen Heerenveen en Groningen is het spekglad. Weggebruikers wordt aangeraden om deze wegen te mijden.

In de loop van de avond lopen de temperaturen op. Dan gaat de winterse neerslag over in regen en verdwijnt de gladheid.