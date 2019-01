Zwaargewond persoon aangetroffen bij ziekenhuis

Bij het Franciscus Vlietland ziekenhuis in Schiedam is vrijdagavond rond 23:30 uur een zwaargewond persoon aangetroffen. Het Mobiel Medisch Team en meerdere ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Na een korte behandeling van het slachtoffer is deze met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De arts van het MMT is met de ambulance meegereden. Ter plaatse heeft de politie een persoon aangehouden.

De auto waarmee het slachtoffer richting het ziekenhuis is gekomen is voor onderzoek meegenomen door een politietakel. De aangehouden man is overgebracht naar het politiebureau in Rotterdam.



Het arrestatieteam (AT) kwam kort na het incident ter plaatse voor een briefing op bureau Schiedam. Later is het AT een woning ingevallen in de Rozenburgsestraat in Schiedam-Zuid. Vermoedelijk heeft dit te maken met de zwaargewonde man bij het Vlietlandziekenhuis, maar dit kon nog niet bevestigd worden. Het is niet bekend of er nog meer aanhoudingen zijn verricht bij de woning. De politie is een uitgebreid onderzoek begonnen.