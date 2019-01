Dode gevonden in woning Doornenburg, verdachte aangehouden

In een appartement aan de Blauwe Hoek in het Gelderse Doornenburg is maandagochtend een dode gevonden.

Volgens de politie is er sprake van 'verdachte omstandigheden'. Inmiddels is in het gebouw een verdachte aangehouden, zo schrijft de Gelderlander. De politie gaat volgens de krant uit van moord of doodslag.

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse en is een onderzoek gestart. Ook staat er een PD-unit. Over de identiteit van de dode is nog niets bekend. De melding kwam bij de politie iets voor 07.00 uur binnen. In het complex wonen met name ouderen.