Zeer grote brand in varkensstallen, ruim 1.000 varkens omgekomen

Vrijdagmiddag brak rond 15.45 uur een grote brand uit in een agrarisch bedrijf aan de Winkelsestraat in Biezenmortel.

Grote brand

De brandweer schaalde al snel op naar 'grote brand' en kwam met veel materiaal en manschappen ter plaatse. Drie stallen zijn door de brand verwoest en ruim 1.000 varkens zijn door de brand omgekomen. In totaal bevonden zich ongeveer 3.000 varkens in de stallen. .

Update 17.00 uur

De brandweer heeft vanwege de grote omvang van de brand om 17.00 uur opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Volgens de brandweer zouden er zich nog ongeveer 1.000 varkens binnen bevinden. Ze zijn waarschijnlijk niet meer te redden.

Update 19.35

In Biezenmortel woedt een zeer grote brand in stallen bij een boerderij aan de Winkelsestraat. In de stallen zijn 3.000 varkens aanwezig. Het betreft 4 aan elkaar geschakelde stallen, waarvan 3 als verloren moeten worden beschouwd. Het bestrijden van de brand is in volle gang en is er momenteel op gericht om te voorkomen dat de brand overslaat naar de 4e stal.

Heftige rookontwikkeling

De rookontwikkeling is heftig en de rook hangt laag vanwege mist en motregen. Vooralsnog is er geen asbest waargenomen. Mensen die in het gebied wonen wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Over de oorzaak van de brand in de stallen en silo's op het terrein van de boerderij is nog niets bekend.

Update 20.50

Vooralsnog is nog niet precies te zeggen hoeveel varkens zijn omgekomen, het zijn er in ieder geval meer dan 1.000. De brandweer is nog volop bezig met bluswerkzaamheden.

Update 22.09 uur

De brandweer heeft de brand in de varkensstallen onder controle. Het nablussen duurt nog de hele nacht. Ook de komende uren kan er overlast zijn van rook en stank.