Zeer grote brand uitgebroken in stallen Winkelsestraat Biezenmortel

Vrijdagmiddag is er rond 15.45 uur een grote brand uitgebroken in een agrarisch bedrijf aan de Winkelsestraat in Biezenmortel.

Grote brand

De brandweer heeft opgeschaald naar 'grote brand' en is met veel materiaal ter plaatse. Over de oorzaak van de brand in de stallen en silo's op het terrein van de boerderij is nog niets bekend evenmin of er ook slachtoffers zijn gevallen bij de brand. Het zou gaan om een bedrijf met varkensstallen. Onduidelijk is nog of er zich op dit moment nog varkens in de stallen bevinden.

Update 17.00 uur

De brandweer heeft vanwege de grote omvang van de brand om 17.00 uur opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Volgens de brandweer zouden er zich nog ongeveer 1.000 varkens binnen bevinden. Ze zijn waarschijnlijk niet meer te redden.