Vrouw gewond bij steekpartij in Schiedam

In de Aleidastraat heeft zaterdagmorgen een steekpartij plaatsgevonden waarbij een vrouw gewond is geraakt.

Na de meldingen gingen de hulpdiensten met spoed ter plaatse en troffen de gewonde vrouw aan in een woning. Het slachtoffer is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zal een onderzoek doen na de toedracht van het steekincident.