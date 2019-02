Dode onder IJsselbrug in Zutphen aangetroffen

Onderzoek gestart

De politie is een onderzoek gestart rond de vindplek en forensisch rechercheurs zijn inmiddels ook een sporenonderzoek begonnen. 'We doen nu onderzoek om vast te stellen hoe de persoon om het leven is gekomen, en om wie het gaat. Meer informatie volgt later', aldus de politie.