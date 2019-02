Vrouw omgekomen bij steekincident in woning Nijmegen, man (50) aangehouden

In een woning in Nijmegen is dinsdagavond een vrouw omgekomen bij een steekincident. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Traumahelikopter

Het steekincident deed zich rond 18.50 uur voor in een woning aan de Zonstraat in Nijmegen. De hulpdiensten waaronder de traumahelikopter werden opgeroepen maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Aanhouding

De politie heeft een man van 50 jaar aangehouden en is een onderzoek gestart in en om de woning naar de precieze toedracht. 'De identificatie is nog niet afgerond, dus over haar leeftijd kunnen we niets zeggen', aldus de politie.